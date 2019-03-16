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Уволенный из-за твитов о педофилии Ганн снимет «Стражей Галактики»

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Режиссер Джеймс Ганн, уволенный в 2018 году киностудией Disney, вновь принят на работу в компанию.

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Он займется съемками третьей части киносаги «Стражи Галактики» по мотивам комиксов Дэна Абнетта и Энди Леннинга издательства Marvel Comics, передает «Газета.ру».

The Walt Disney Studios разорвала отношения с Ганном из-за серии «оскорбительных» сообщений в Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией 10 лет назад.

Режиссер размещал саркастические сообщения на темы педофилии, изнасилований и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Ганн заявил, что в начале карьеры видел себя провокатором, однако с тех пор изменился.

Обращение к студии Disney с просьбой снова принять на работу режиссера «Стражей Галактики» на Change.org собрало более 150 тыс. подписей. Актеры фильма также выступили в поддержку Ганна.

Тем временем Ганн был принят на работу в кинокомпанию Warner Bros., для которой напишет сценарий второй части фильма «Отряд самоубийц», входящего в киновселенную DC.

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