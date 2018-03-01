Режиссер «Стражей Галактики» раскрыл тайну одного из персонажей

Режиссер фильма «Стражи Галактики» Джеймс Ганн раскрыл тайну об одном из персонажей фильма.

В Twitter завязалась дискуссия о том, кого пользователи предпочли бы спасти — Грута из «Стражей Галактики» или порга из «Звездных войн». Ганн, который ведет активную деятельность в соцсетях, присоединился к обсуждению.

Оказалось, что Грут в первой и второй частях франшизы — это разные персонажи. Герой из первого фильма пожертвовал собой ради спасения друзей, а персонаж во второй картине приходится ему сыном.

First Groot is dead. Baby Groot is his son. — James Gunn (@JamesGunn) February 27, 2018

«Первый Грут мертв. Малыш Грут — его сын», — написал режиссер.

Поклонники фильмов были уверены, что Малыш Грут является своеобразным «перерождением» или клоном принесшего себя в жертву персонажа. Некоторые пользователи даже попытались опровергнуть слова режиссера с помощью научного подхода.

«Нет! С научной точки зрения Малыш Грут — идеальный генетический клон Большого Грута. Они являются одним и тем же растением или как минимум «близнецами», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Джеймс Ганн назвал дату выхода в прокат «Стражей Галактики – 3».