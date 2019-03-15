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Ядерный бомбардировщик США подлетел к границе России

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Фото: commons.wikimedia.org/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
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Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границе России в районе Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Как уточняет «Газета.ру», Boeing B-52H, который способен транспортировать в том числе ядерное оружие, в пятницу пролетел у границ Польши, а затем приблизился к Калининградской области и сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. Полет проходил на высоте около 8 тыс. м.

Отмечается, что в этот же день стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B-40 Global провел мониторинг черноморского побережья России.

Накануне сразу три самолета-разведчика — два американских и один шведский — были замечены у российских границ. В воздушном пространстве Польши у Калининградской области зафиксированы патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP.

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