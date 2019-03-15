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В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к российской границе

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Фото: TASS/PA Images/Georgina Stubbs
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Численность контингента НАТО на границе с Россией за два года увеличилась больше чем в полтора раза, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

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В интервью газете «Красная звезда» Попов уточнил, что на данный момент у российских границ находятся около 40 тыс. военных из подразделений быстрого реагирования НАТО. При этом два года назад численность контингента составляла 25 тыс. человек.

По словам замсекретаря Совбеза РФ, сейчас реализуется инициатива Вашингтона «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран НАТО в течение 30 суток.

Кроме того, Североатлантический альянс восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск из США и Канады.

14 марта НАТО призвали Москву вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который разорвали США, и соблюдению положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). При этом страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию второго документа.

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