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Три иностранных самолета провели разведку у границ России

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Фото: commons.wikimedia.org
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В воздушном пространстве у границ Калининградской области 14 марта были замечены три самолета-разведчика — два американских и один шведский. Об этом в своем Twitter сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

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В воздушном пространстве Польши был обнаружен патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США с бортовым номером 168848. Он шел со скоростью 730 км/ч.

На высоте 9,6 км у границ России находился самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил (ВВС) США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845. Скорость его полета составила 807,5 км/ч.

Кроме того, возле российской территории обнаружили радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002. Самолет пролетел на высоте 12,5 км со скоростью 818 км/ч.

Все три самолета были обнаружены возле Калининградской области в 13:00 мск.

7 марта сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил США, который приближался к границам России над Балтийским морем.

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