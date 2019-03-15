Останки Франко перенесут в фамильный пантеон в июне

Останки каудильо Испании Франсиско Франко из захоронения в Долине Павших перенесут в семейный пантеон в Пардо 10 июня. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает местная телерадиовещательная корпорация RTVE со ссылкой на правительство страны.

Родственникам Франко в феврале текущего года дали две недели, чтобы определить место захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании отметили, что процедуру проведут вне зависимости от согласия семьи, и пообещали, что эксгумацию проведут с достоинством и уважением, пишет сайт aif.ru.

Власти государства считают, что Долина Павших, где в настоящее время захоронен Франко, должна стать не местом поклонения диктатору, а местом примирения после кровопролитной гражданской войны.

Внуки Франко просили правительство перенести его останки в крипту собора Альмудена в Мадриде, однако им отказали.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Долину Павших строили по его приказу в пригороде Мадрида как памятник погибшим в гражданской войне в 1936–1939 годах. При создании мемориала диктатор использовал труд пленных республиканцев, многие из которых погибли при строительных работах. Всего там захоронены не менее 34 тыс. человек.