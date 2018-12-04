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Неизвестные украли сейф из Фонда Франсиско Франко в Мадриде

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Неизвестные украли сейф из офиса Фонда Франсиско Франко в Мадриде. Однако что именно в нем находилось, полиция не уточняет, пишет La Razón.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 декабря. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения. По данным полиции, похитители вскрыли входной замок и успели крыться до приезда бригады, которая среагировала на сигнализацию.

Фонд был создан в 1976 году после смерти диктатора Франсиско Франко. Организация существует на пожертвования членов. Ее глава Хуан Чичарро не стал пояснять изданию, были ли в сейфе деньги или какие-либо ценные бумаги.

Как пишут испанские СМИ, в фонде хранятся многочисленные документы, в том числе секретные. Однако в организации это отрицают и заверяют, что все исторические материалы находятся в открытом доступе.

В последнее время фонд оказался в центре полемики из-за планов испанского правительства перезахоронить диктатора, который покоится в Долине Павших в пригороде Мадрида. Решение об эксгумации было одобрено кабмином в августе. Однако в начале декабря стало известно, что внуки Франко обжаловали его в Верховном суде Испании.

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