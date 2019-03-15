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МАМТ подготовил программу на «Ночь театров»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко устроит 23 марта уникальный театральный вечер, посвященный Международному дню театра и проходящий в рамках общегородской акции «Ночь театров».

В фойе откроется выставка «Театр, выходящий за рамки», посвященная 100-летию МАМТа. На основной сцене пройдет специальный показ одноактных балетов «Тюль» Александра Экмана, «Одинокий Джордж» Марко Гёке и «Минус 16» Охада Нахарина, которые номинированы на премию «Золотая маска».

Продолжится вечер на малой сцене кинопоказом оперы Верди «Трубадур» бельгийского Королевского оперного театра «Ла Монне» в постановке Дмитрия Чернякова, а завершится экскурсией по театру после спектакля.

Ранее МАМТ объявил о запуске проекта «Опера на экране». В течение марта и апреля будет показано пять оперных спектаклей театра «Ла Монне».

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