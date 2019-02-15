Мировая премьера оперы «Влюбленный дьявол» состоится в Москве

Мировая премьера на сцене Московского академического Музыкального театра (МАМТ) — «Влюбленный дьявол».



Опера Александра Вустина написана по роману Жака Казота. Сочинение об искушении: дворянин увлёкся женщиной-дьяволом.

Партитура была заброшена 30 лет, автор считал, что создал что-то неисполнимое. МАМТ для открытия второго века истории как раз искал самый необычный материал.



Впервые за дирижёрский пульт Музыкального театра встанет Владимир Юровский — один из самых авторитетных и востребованных дирижеров современности.

Опера инструментована для большого оркестра с расширенной группой ударных. Эффекты создают необычные инструменты,

среди которых, например, ослиная челюсть.

Спектакль будет показан только 8 раз — 4 в текущем сезоне и 4 в следующем.