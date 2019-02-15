Мировая премьера оперы «Влюбленный дьявол» состоится в Москве
Мировая премьера на сцене Московского академического Музыкального театра (МАМТ) — «Влюбленный дьявол».
Опера Александра Вустина написана по роману Жака Казота. Сочинение об искушении: дворянин увлёкся женщиной-дьяволом.
Партитура была заброшена 30 лет, автор считал, что создал что-то неисполнимое. МАМТ для открытия второго века истории как раз искал самый необычный материал.
Впервые за дирижёрский пульт Музыкального театра встанет Владимир Юровский — один из самых авторитетных и востребованных дирижеров современности.
Опера инструментована для большого оркестра с расширенной группой ударных. Эффекты создают необычные инструменты,
среди которых, например, ослиная челюсть.
Спектакль будет показан только 8 раз — 4 в текущем сезоне и 4 в следующем.
Мировая премьера на сцене Московского академического Музыкального театра (МАМТ) — «Влюбленный дьявол».
Опера Александра Вустина написана по роману Жака Казота. Сочинение об искушении: дворянин увлёкся женщиной-дьяволом.
Партитура была заброшена 30 лет, автор считал, что создал что-то неисполнимое. МАМТ для открытия второго века истории как раз искал самый необычный материал.
Впервые за дирижёрский пульт Музыкального театра встанет Владимир Юровский — один из самых авторитетных и востребованных дирижеров современности.
Опера инструментована для большого оркестра с расширенной группой ударных. Эффекты создают необычные инструменты,
среди которых, например, ослиная челюсть.
Спектакль будет показан только 8 раз — 4 в текущем сезоне и 4 в следующем.