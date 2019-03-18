Люк на небо: режиссер Бессон открывает новые миры

Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон родился 18 марта 1959 года в Париже. В день рождения одного из главных деятелей кино Франции «Известия» подготовили фотогалерею с кадрами из лучших его фильмов
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Фото: Getty Images/Sygma/Patrick Camboulive
Драма «Подземка» (1985) принесла молодому режиссеру европейскую славу
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Фото: Getty Images/Sygma/Patrick Camboulive
Первая англоязычная картина режиссера «Голубая бездна» (1988) была прохладно принята аудиторией, но получила две премии «Сезар». Бессон, в юности профессионально занимавшийся дайвингом, лично был оператором многих подводных сцен
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Фото: Getty Images/Sygma/Patrick Camboulive
Боевик «Никита» (1990) с Анн Парийо стал основой для нескольких ремейков и телесериалов в разных странах мира
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Фото: Getty Images/Sygma/Patrick Camboulive
Криминальная драма «Леон» (1994) стала дебютом на большом экране 12-летней Натали Портман. Фильм занимает 6-е место в списке 250 лучших фильмов по версии посетителей сайта КиноПоиск
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Фото: Sony / Columbia
Фантастический боевик «Пятый элемент» (1997) с Гэри Олдманом, Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович был на момент выхода в прокат самым дорогим кинопроектом, созданным вне Голливуда
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Фото: Sony / Columbia
Милла Йовович, с которой режиссера связывали не только творческие, но и личные отношения (с 1997 по 1999 годы они были женаты), вернулась на экран в заглавной роли в «Жанне д’Арк» (1999)
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Фото: Getty Images/Corbis/Etienne George
В стильной черно-белой мелодраме «Ангел-А» (2005) Бессон внезапно обратился к методам европейского малобюджетного артхауса
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Фото: Централ Партнершип
В 2010 году Бессон выпустил приключенческий фильм «Необычайные приключения Адель» на основе популярных комиксов Жака Тарди
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Фото: Парадиз
В черной гангстерской комедии «Малавита» (2013) главную роль гангстера Джованни Манзони сыграл сам Роберт Де Ниро
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Фото: A-One Films
«Валериан и город тысячи планет» (2017) ознаменовал возвращение Бессона к жанру фантастики
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