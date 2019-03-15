Самка тигрового питона устроила кладку яиц в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке скоро появятся маленькие тигровые питоны. Самка устроила кладку огромных яиц в павильоне и не отходит от них ни на миг.

Пока что неизвестно, сколько именно яиц отложил самка питона, потому что она не отползает от яиц. Только один раз сотрудники зоопарка заметили, что она отползла буквально на несколько секунд, чтобы попить воды, после чего быстро вернулась и свернулась кольцами, укрыв все яйца, сообщает VN.ru.

По словам специалистов количество яиц может варьироваться от нескольких штук до сотни. Биологи смогли выяснить, что обвившись кольцами вокруг яиц, самки питонов способны согревать их с помощью мышечных сокращений. Таким образом температура кладки повышается на 12–15 градусов по сравнению с температурой окружающей среды.

Отмечается, что точную дату появления на свет питонов предсказать сложно. В среднем тигровые питоны насиживают яйца около двух месяцев.