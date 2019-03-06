Прямой эфир

Самый редкий речной скат впервые родился в Приморском океанариуме

0
Фото: «Приморский океанариум»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском океанариуме впервые родился детеныш жемчужного ската — представителя самого редкого вида речных хвостоколов. Сотрудники ждали этого события несколько месяцев.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе океанариума, детеныш появился на свет в научно-адаптационном корпусе. Сотрудники учреждения решили назвать ската Наташей. По словам специалистов, вес новорожденной самки составил 8 г, а в диаметре она 8 см.

В пресс-службе также отметили, что данный вид очень требователен к выбору пары и чтобы увеличить шансы на появление на свет потомства, специалисты поместили в одно пространство двух самок и двух самцов, после чего перевели их на особый режим питания.

Изначально детеныш будет находиться под присмотром сотрудников научно-адаптационного центра. Уже сейчас у самки отмечают неплохой аппетит — каждый день она съедает половину чайной ложки корма, состоящего из креветки и красной рыбы.

В ноябре 2018 года в Приморский океанариум завезли очередное пополнение необычных обитателей моря. Из Окинавы прибыли длинноперые платаксы, также известные как рыбы — летучие мыши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Третий по величине океанариум в России откроется в Екатеринбурге
В приморском океанариуме поселились 20 рыб кобий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017