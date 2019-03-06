Самый редкий речной скат впервые родился в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме впервые родился детеныш жемчужного ската — представителя самого редкого вида речных хвостоколов. Сотрудники ждали этого события несколько месяцев.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе океанариума, детеныш появился на свет в научно-адаптационном корпусе. Сотрудники учреждения решили назвать ската Наташей. По словам специалистов, вес новорожденной самки составил 8 г, а в диаметре она 8 см.

В пресс-службе также отметили, что данный вид очень требователен к выбору пары и чтобы увеличить шансы на появление на свет потомства, специалисты поместили в одно пространство двух самок и двух самцов, после чего перевели их на особый режим питания.

Изначально детеныш будет находиться под присмотром сотрудников научно-адаптационного центра. Уже сейчас у самки отмечают неплохой аппетит — каждый день она съедает половину чайной ложки корма, состоящего из креветки и красной рыбы.

В ноябре 2018 года в Приморский океанариум завезли очередное пополнение необычных обитателей моря. Из Окинавы прибыли длинноперые платаксы, также известные как рыбы — летучие мыши.