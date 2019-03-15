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Склад изделий из гофрокартона сгорел в Уфе

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В Уфе произошел пожар на складе изделий из гофрокартона. Были эвакуированы 13 автомобилей, припаркованных возле здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Пожар возник в ночь на пятницу, 15 марта, в 1:28 на Чебоксарской улице. Горело железобетонное здание склада изделий из гофрокартона площадью 120x50 м. В ходе тушения произошло частичное обрушение металлической кровли на площади 10 кв. м, пишет «МедиаКорСеть».

С прилегающей территории были эвакуированы 13 припаркованных автомобилей. Погибших и пострадавших в ходе происшествия нет.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте работал дознаватель МЧС.

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