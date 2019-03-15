В Казани произошел пожар на ТЭЦ-2

В Авиастроительном районе Казани произошел пожар на территории ТЭЦ-2. Об этом Inkazan.ru сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Андрей Родыгин.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу утром, 15 марта. Возгорания началось в турбинном цехе парогенераторной установки теплоэлектростанции. Но прибывшим на место пожарным дали отбой — сотрудники ТЭЦ самостоятельно ликвидировали пожар.

Оказалось, что произошло возгорания масла. Площадь пожара составила 3 кв. м. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Специалисты провели отключение парогенераторной установки. Потребители переключены на резервные источники подачи электричества.