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Ремонт 100 текущих крыш проведут в Орле в этом году

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В Орле в 2019 году планируют провести ремонт текущих крыш, жалобы на которые существенно увеличились в этом году. Ситуация рассмотрели на заседании профильного комитета областного совета в четверг, 14 марта.

Как пояснил руководитель областного департамента строительства Денис Блохин, ремонт крыш будет проводиться в рамках отдельной программы по аналогии с программой модернизации лифтов. Также он отметил, что большая часть жалоб будет отработана, но существуют и такие кровли, которые к ремонту непригодны, пишет InfoOrel.ru.

Так, в этом году в планах отремонтировать 100 крыш. На данный момент ведется подготовка необходимой документации. Средства на работы будут направлены из фонда капремонта.

В свою очередь зампредседателя правительства области по развитию инфраструктуры Николай Злобин отметил, что работы в данном направлении начались еще в прошлом году. На данный момент уже готовы проекты ремонта 40 крыш — 20 из них находятся в Орле.

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