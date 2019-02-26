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Первый камень заложили в фундамент будущего цеха на заводе в Орле

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В Орле на территории завода «Орелмасло» планируют построить цех экстракции. Торжественная церемония закладки камня и капсулы с посланием будущему поколению в фундамент цеха состоялась в понедельник, 25 февраля.

Как сообщает пресс-служба завода, предполагается, что открытие нового цеха позволит улучшить технологию получения масла путем снижения температуры при переработке семян. Это, в свою очередь, поспособствует устранению запаха, на который жалуются горожане, пишет InfoOrel.ru.

Помимо рапса и подсолнечника, в новом цехе возможна будет переработка сои. Предприятие настроено на производство для себя нового продукта — соевого шрота, который востребован при производстве кормов для животных.

Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест. Сумму инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей.

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