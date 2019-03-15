8–15 марта в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Рабочий в цеху машиностроительного предприятия оборонного комплекса «Севмаш» в Северодвинске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин во время показательных выступлений на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Участники старинной русской народной забавы «масленичный столб» во время празднования Бакшевской Масленицы в Истринском районе Московской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Укладка железнодорожного полотна при строительстве железнодорожной части Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем в театре им. Евгения Вахтангова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Масленичные гуляния в Суздале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Кот Мостик в окружении журналистов на строительной площадке железнодорожной части Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Игрок «Спартака» Луис Адриано в матче 19-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Спартак» (Москва)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Взятие снежной крепости во время празднования Бакшевской Масленицы в Истринском районе Московской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Гусь и его хозяин после традиционных гусиных боев во время масленичных гуляний в Суздале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Сжигание чучела во время празднования Масленицы на плато Ай-Петри в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Игроки «Спартака» Глеб Шашков и СКА Владислав Гавриков (слева направо) в матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки сборной России, завоевавшие серебряные медали, на церемонии награждения после финального матча по хоккею с мячом среди женщин на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Бетина Попова и Сергей Мозгов (Россия) во время показательных выступлений на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Укладка нового паркета во время реконструкции Георгиевского зала Кремля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля «Сцены из супружеской жизни» по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького
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