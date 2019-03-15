8–15 марта в объективе «Известий»

Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля «Сцены из супружеской жизни» по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького