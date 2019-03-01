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22 февраля – 1 марта в объективе «Известий»

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Учения для космонавтов по выживанию в зимнем лесу в подмосковном Звездном городке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Учения для космонавтов по выживанию в зимнем лесу в подмосковном Звездном городке
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Вашингтон. Марш сторонников Дональда Трампа и строительства стены на южной границе США
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Вашингтон. Марш сторонников Дональда Трампа и строительства стены на южной границе США
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Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества
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Развязка на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Развязка на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов в Москве
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Праздничный салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Праздничный салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
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Исследования свойств памяти мышей в НИЦ Курчатовский институт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Исследования свойств памяти мышей в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт»
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Торжественные мероприятия, посвященные 60-летию со дня образования Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астрахани
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Торжественные мероприятия, посвященные 60-летию со дня образования Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астрахани
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Трамвай на площади Яузские ворота в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Трамвай на площади Яузские ворота в Москве
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Возложение цветов на Большом Москворецком мосту в годовщину убийства политика Бориса Немцова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Возложение цветов на Большом Москворецком мосту в годовщину убийства политика Бориса Немцова
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«Ангар спасения» православной службы помощи «Милосердие», где бездомные могут согреться, поесть, помыться и получить социальную помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Ангар спасения» православной службы помощи «Милосердие», где бездомные могут согреться, поесть, помыться и получить социальную помощь
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Игроки в матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ между командами «Авангард» (Омск) и «Ак Барс» (Казань)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Игроки в матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ между командами «Авангард» (Омск) и «Ак Барс» (Казань)
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Участники ежегодного фестиваля необычных саней «Battle сани» в парке «Сокольники»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники ежегодного фестиваля необычных саней «Battle сани» в парке «Сокольники»
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Литературно-мемориальный музей Мураново, созданный потомками Ф. И. Тютчева на базе родовой усадьбы в деревне Пушкинского района Московской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Литературно-мемориальный музей Мураново, созданный потомками Ф.И. Тютчева на базе родовой усадьбы в Пушкинском районе Московской области
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Молитва в храме Марфо-Мариинской обители в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Молитва в храме Марфо-Мариинской обители в Москве
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Снеговик у здания Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Снеговик у здания конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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