Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына привезли в психиатрическое отделение

Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — доставили в психиатрическое отделение больницы в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает издание The Star.

30-летнюю женщину привезли в медучреждение утром в фургоне под охраной полиции. По словам адвоката подозреваемой, девушке потребовалось медицинское обследование в связи с сильным стрессом, который она испытала, после того как Верховный суд Малайзии оставил ее под стражей, но освободил вторую подозреваемую — гражданку Индонезии Сити Айсию.

Юрист уточнил, что Доан Тхи Хыонг испытывала тяжелые проблемы со сном. Уточняется, что в больнице она провела около трех часов, после чего ее доставили обратно в тюрьму.

11 марта суд в Малайзии освободил из-под стражи и снял обвинения с Сити Айсии, которая была второй подозреваемой по делу об убийстве брата северокорейского лидера.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Подозреваемыми по этому делу стали 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа. По данным следователей, они подвергли старшего брата Ким Чен Ына воздействию нервно-паралитического вещества VX.

Свою вину они не признали. По словам адвокатов подозреваемых, девушки были обмануты командой агентов из КНДР: обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу. На видеозаписи видно, как одна из них прикладывает руки к лицу Ким Чен Нама. Известно, что сразу после убийства четыре северокорейских гражданина покинули территорию Малайзии.

Ким Чен Нам считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР Ким Чен Ира, скончавшегося в 2011 году, однако позже он лишился всех постов и последние годы жизни проживал в Макао, Малайзии и Сингапуре.