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Эксперт прокомментировал производство в США запрещенных ДРСМД ракет

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Фото: Global Look Press/Maren Hennemuth
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Специалист Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал сообщение о том, что США начали производство компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT в пятницу, 15 марта.

По его мнению, Вашингтон не планировал никаких переговоров по ДРСМД и не ожидал продления соглашения. Инициируя выход из договора, Белый дом с самого начала знал свои следующие шаги.

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«И не случайно министр [иностранных дел России Сергей] Лавров говорит, что с самого начала в кулуарах американские представители говорили, что выход из ДРСМД — это решенный вопрос», — уточнил эксперт.

Прекращение действия договора — это очередной шаг в подрыве международной безопасности и очередной шаг к деградации мировой политической ситуации, резюмировал Брутер.

15 марта официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что США занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены ДРСМД. По ее словам, в текущем году Минобороны планирует провести испытания двух типов таких ракет.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России неоднократно опровергало обвинения, а также продемонстрировало ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

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