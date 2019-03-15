Коммунальный фонтан забил в центре Саратова

Очередная коммунальная авария произошла в Саратове. На этот раз на пересечении улиц Рахова и Зарубина появился коммунальный фонтан.

Очевидцы рассказывают в соцсетях, что вода бьет из-под земли прямо на проезжей части. Напор такой, что вода поднимается над землей на несколько метров. Местные жители при этом отмечают, что температура воздуха в Саратове ниже нулевой отметки, поэтому возможны последствия этого ЧП.

В ООО «Концессия водоснабжения – Саратов» подтвердили, что на этом участке произошла авария. Там сказали, что ремонтные бригады приступили к работам, последствия должны устранить до вечера 15 марта.

В компании также отметили, что из-за еще одной аварии на городском водопроводе воду отключили в домах на Ново-Астраханском шоссе, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось о крупной коммунальной аварии, которая оставила без воды жителей пяти районов Саратова.