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Коммунальный фонтан забил в центре Саратова

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Очередная коммунальная авария произошла в Саратове. На этот раз на пересечении улиц Рахова и Зарубина появился коммунальный фонтан.

Очевидцы рассказывают в соцсетях, что вода бьет из-под земли прямо на проезжей части. Напор такой, что вода поднимается над землей на несколько метров. Местные жители при этом отмечают, что температура воздуха в Саратове ниже нулевой отметки, поэтому возможны последствия этого ЧП.

В ООО «Концессия водоснабжения – Саратов» подтвердили, что на этом участке произошла авария. Там сказали, что ремонтные бригады приступили к работам, последствия должны устранить до вечера 15 марта.

В компании также отметили, что из-за еще одной аварии на городском водопроводе воду отключили в домах на Ново-Астраханском шоссе, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось о крупной коммунальной аварии, которая оставила без воды жителей пяти районов Саратова.

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