«АвтоВАЗ» приостановил выпуск машин из-за коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» временно приостановил работу в связи с коммунальной аварией. Об этом 26 февраля передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского автопроизводителя.

«Из-за разрыва трубы водоснабжения временно приостановлена работа некоторых подразделений предприятия. Соответствующие службы на месте устраняют последствия», — отметили в пресс-службе.

Представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов сообщил агентству, что приостановлена работа конвейера СКП Kalina и линий ПАП B0, на которых производятся модели Granta, Largus, Xray, а также автомобили бренда Datsun.

Сроки возобновления работы конвейера Емшанов не уточнил. Но, по его словам, сегодня этого не произойдет.

Похожая авария произошла на «АвтоВАЗе» 14 января, когда из-за прорыва магистрального водопровода также были остановлены некоторые подразделения предприятия.