Израильская авиация атаковала около 100 целей в секторе Газа

Израиль в ночь на пятницу, 15 марта, атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на обстрелы с палестинской стороны, сообщил представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Эдри.

«В пятницу израильские военные самолеты и вертолеты нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написал Эдри в Twitter.

Он уточнил, что среди таких объектов были здания штаба ХАМАС в городе Газа, завод по производству ракетного оружия, база военно-морских сил и др.

«Армия обороны Израиля осуждает любые попытки причинить вред израильским гражданам и будет решительно противостоять террористической деятельности», — заключил Эдри.

Накануне, 14 марта, после сирен тревоги, которые сработали в Тель-Авиве, израильские военные засекли пуск двух ракет из сектора Газа. Для перехвата был задействован комплекс противоракетной обороны «Железный купол».

Антиизраильские волнения продолжаются в секторе Газа с мая 2018 года. Причиной недовольств является перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает этот город своей неделимой столицей, Палестина претендует на восточную часть.

В начале февраля 2019 года Израиль приступил к строительству бетонной стены вдоль границ сектора Газа для защиты от проникновения палестинских боевиков.

Палестина является частично признанным государством. По состоянию на 2015 год независимость страны признали 136 государств из 193 членов ООН.

ХАМАС («Исламское движение сопротивления») — палестинское исламистское движение, а также политическая партия, правящая в секторе Газа с 2007 года. Признана террористической организацией в Израиле, Евросоюзе, Канаде, США и Японии, запрещена в Иордании. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.