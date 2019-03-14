Израильские военные засекли запуск двух ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуск двух ракет из сектора Газа после сирен тревоги, которые сработали в Тель-Авиве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Как пишет «РИА Новости», на данный момент информации о материальном ущербе или пострадавших не поступало. Также отмечается, что для перехвата ракет был задействован комплекс ПРО «Железный купол».

Антиизраильские волнения проходят в секторе Газа с мая 2018 года. Причиной недовольств является перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

В начале февраля этого года Израиль приступил к строительству бетонной стены высотой 6 м вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.

Палестина является частично признанным государством. По состоянию на 2015 год независимость страны признали 136 государств из 193 членов ООН.