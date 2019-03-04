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Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам

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Фото: РИА Новости/Иссам Аль-Римави
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Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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По предварительным данным, несколько палестинцев на автомобиле совершили наезд на группу израильских солдат, которые остановились на обочине дороги в районе деревни Кафр-Нима близ Рамаллы, пишет ТАСС.

Военнослужащие открыли огонь по нападавшим. Двое были нейтрализованы, а один получил легкое ранение. Предварительное расследование установило, что инцидент является терактом. Среди израильских солдат, предположительно, никто не пострадал.

В ноябре прошлого года в Иерусалиме палестинец ранил ножом двух израильских полицейских. Нападавшего поймали и арестовали. За несколько месяцев до этого палестинец убил израильского поселенца с американским гражданством на Западном берегу реки Иордан в израильском поселении Эцион, к югу от Иерусалима.

Антиизраильские волнения проходят в секторе Газа с мая 2018 года. Причиной недовольств является перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города. В начале февраля этого года Израиль приступил к строительству бетонной стены высотой 6 м вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.

Палестина является частично признанным государством. По состоянию на 2015 год независимость страны признали 136 государств из 193 членов ООН.

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