Израиль атаковал Газу в ответ на шар со взрывчаткой

Израильские самолеты нанесли удар по базе палестинских боевиков в секторе Газа. Атака была произведена в ответ на запуск с территории анклава воздушного шара со взрывчаткой, сообщили в пресс-службе армии страны.

По данным израильских военных, шар долетел до израильского поселения на границе с Газой и повредил один из домов, взорвавшись в воздухе.

«В ответ самолеты и вертолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд террористических целей в военном комплексе ХАМАС в центральной части сектора Газа», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы. Информация о пострадавших в результате обстрела не уточняется.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибли около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.

Новые столкновения с израильскими военными начались в секторе Газа после гибели трех палестинских подростков более двух недель назад. 18 февраля девять палестинцев получили ранения во время столкновений с израильскими военными.