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Москвичи нашли способ не платить за парковку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водители в Москве изобрели способ парковаться бесплатно. Так, на платной парковке на одной из улиц столицы интернет-пользователи нашли два автомобиля без номерных знаков. При этом машины были пристегнуты друг к другу за ручки задних дверей велосипедным замком.

«На что только не идут автовладельцы, чтобы не оплачивать нереальную стоимость платных парковок», — подписал фото пользователь портала Pikabu с ником leonidsss.

Из-за отсутствия номерных знаков инспекторы не смогут выписать штраф, а велосипедный замок не позволить эвакуировать авто, не причинив им ущерба.

В феврале столичные власти зафиксировали снижение занятости платных парковок на 12% после введения новых правил оплаты паркинга и обновления тарифов. Среднее время стоянки также сократилось и теперь не превышает 50 минут.

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