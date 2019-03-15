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«Зенит» проиграл «Вильярреалу» и покинул Лигу Европы

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Фото: REUTERS/Heino Kalis
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Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» и не смог пройти в следующую стадию Лиги Европы.

Ответный матч 1/8 финала в Испании завершился со счетом 1:2. У победителей отличились Жерар Морено и Карлос Бакка. За «Зенит» в компенсированное время забил Бранислав Иванович.

В первой встрече 7 марта в Санкт-Петербурге победу также праздновал «Вильярреал» — 3:1. Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.

14 марта «Краснодар» сыграл вничью с испанской «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:1. В первом матче в Испании 7 марта «Краснодар» проиграл со счетом 1:2.

Таким образом, россияне также не смогли выйти в следующий раунд турнира. В составе хозяев голом отметился Магомед-Шапи Сулейманов (85-я минута). У гостей отличился Гонсалу Гедеш (93).

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