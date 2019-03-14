«Краснодар» пропустил от «Валенсии» на 93-й минуте и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» сыграл вничью с испанской «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, россияне не смогли выйти в следующий раунд турнира. В составе хозяев голом отметился Магомед-Шапи Сулейманов на 85-й минуте матча.

У гостей отличился Гонсалу Гедеш (93). В первом матче в Испании 7 марта «Краснодар» проиграл со счетом 1:2.

Другой российский клуб «Зенит» в рамках 1/8 финала турнира встретится в гостях с испанским «Вильярреалом». Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась поражением хозяев (3:1).

В Испании из-за проблем с плечом не сыграет форвард Артем Дзюба. Тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком решил дать 30-летнему нападающему паузу, чтобы он смог лучше подготовиться к игре 20-го тура чемпионата России со «Спартаком».