«Зенит» сыграет в ответном матче Лиги Европы без Дзюбы

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не включил Артема Дзюбу в заявку на ответный матч с испанским «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте команды.

В стартовый состав попали Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Эммануэль Маммана, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Эрнани, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун. Среди запасных оказались Михаил Кержаков, Александр Анюков, Луиш Нету, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Антон Заболотный.

Ответная встреча начнется в Испании в 23:00 мск. Первая игра, которая прошла в России, завершилась поражением «Зенита» со счетом 3:1.

Помимо питерцев свой матч 1/8 финала Лиги Европы сегодня проводит «Краснодар». В первом матче россияне уступили испанской «Валенсии» со счетом 2:1.