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Госдеп рассмотрит санкции против Китая за «притеснения уйгуров»

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Фото: TASS/AP/Andrew Harnik
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Госдепартамент США может ввести санкции против китайских властей за нарушение прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом заявил заместитель официального представителя ведомства Роберт Палладино.

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«Мы привержены тому, чтобы привлекать к ответственности виновных в этих нарушениях», — цитирует Палладино «РИА Новости». По словам зампредставителя Госдепа, Вашингтон рассмотрит вариант введения санкций в отношении Пекина.

О преследовании этнических уйгуров в Китае в прошлом году заявил комитет ООН по искоренению расовой дискриминации. По данным экспертов организации, власти КНР организовали для уйгуров, которые являются приверженцами суннитского течения ислама, «перевоспитательные лагеря». Согласно статистике ООН, в 2018 году в подобных лагерях находились от 800 тыс. до 2 млн человек.

В февраля этого года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. В режиме реального времени она наполнялась фотографиями, информацией об именах, идентификационных номерах, домашних адресах, работодателях и конкретном местоположении жителей региона. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

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