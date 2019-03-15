Аншлаг не помог: «Химки» уступили «Реалу» при полных трибунах

Подмосковные «Химки» не смогли взять реванш у «Реала» за поражение в первом круге регулярного сезона Евролиги-2018/19. На своем паркете подопечные Римаса Куртинайтиса не справились с габаритным центровыми «сливочных» Валтером Таварешом и Густаво Айоном, потерпев самое крупное поражение в этом сезоне (75:100).

Итоги матча для «Известий» подвел центровой «Химок» Малкольм Томас.

— Мы провели очень плохой матч, вчистую проиграв подбор сопернику (24–48), позволив «Реалу» набрать много очков «второго шанса», — сказал он. — Конечно, мы не должны так играть, тем более перед своими болельщиками. Хочется извиниться перед ними за такой неудачный вечер.

В гости к «Химкам» приехал действующий чемпион Евролиги. «Реал» — одна из трех команд помимо «Фенербахче» и ЦСКА, заранее обеспечивших себе участие в плей-офф Евролиги. Для этого мадридцам понадобилось чуть больше 20 матчей. После гостевого поражения от «Барселоны» «Реал» на прошлой неделе разгромил дома «Фенербахче» (101:86), реализовав почти 70% двухочковых бросков (69,8%) и сделав 29 передач — это лучший показатель в сезоне. При этом «сливочные» допустили всего четыре потери.

Заняв место в топ-4, «Реал» наверняка получит преимущество своей площадки в 1/4 финала, поэтому Пабло Ласо решил поберечь своего лидера Энтони Рэндолфа. Американский центровой остался в Мадриде. Зато все остальные звезды «сливочных», включая знаменитого разыгрывающего Серхио Юля, вышли на паркет «Арены Мытищи».

Подмосковная площадка в очередной раз собрала аншлаг. Несмотря на не самые впечатляющие результаты «Химок» в Евролиге (девять побед в 25 матчах), болельщики желто-синих продолжают верить в команду. И в первой четверти химчане на равных сражались с испанским грандом (22:24). Однако затем сказалось преимущество гостевой команды в росте.

После первой половины преимущество «Реала» по подборам было обескураживающим — 4:15. 221-сантиметровый Валтер Тавареш и 208-сантиметровый Густаво Айон властвовали на обеих сторонах площадки. Римас Куртинайтис уже не раз сетовал, что в «наследство» от Георгиоса Барцокаса ему досталось очень низкорослая команда. Руководство «Химок» пытается решить эту проблему, подписав сразу трех новичков — защитника Эндрю Харрисона, форварда Яниса Тимму и центрового Дмитрия Соколова. Правда, последние двое могут играть только в Единой лиге.

— Игра в трехсекундной зоне стала определяющей в этом матче, — сказал «Известиям» Вальтер Тавареш. — Мы использовали свои козыри и увозим победу в Мадрид. Считаю, что мы прибавляем с каждым матчем, становимся все сильнее и сильнее. Наша цель — защита титула чемпионов Евролиги.

Харрисон же в итоге попал в заявку на матч с «Реалом», но дебютировать за новую команду экс-защитнику «Мемфиса» так и не удалось. Не играл в этой встрече, хоть и был заявлен, и Джордан Мики. Без своего основного центрового «Химки» не смогли переломить ход неудачно складывавшегося матча. По итогам третьей четверти преимущество «Реала» составляло уже 20 очков.

Причем химчан не спасла даже «магия» Алексея Шведа, по традиции набравшего более 20 очков. Его партнеры по клубу, за исключением Малькольма Томаса (15 очков и 7 подборов), не смогли поддержать своего лидера. В итоге «Реал» довольно легко довел дело до победы.

— Мы не ожидали, что матч сложится для нас так просто, — рассказал «Известиям» форвард «Реала» Джеффри Тэйлор. — Мы знаем, что у «Химок» много классных исполнителей, но сегодня был явно не их день. Мы же выполнили свою работу на отлично и сделали еще один шаг, чтобы обеспечить преимущество своей площадки в плей-офф. С кем бы хотелось сыграть в четвертьфинале? Сложный вопрос. Сейчас не могу ответить на него детально.

Поражение от «Реала» стала четвертым подряд для «Химок» в Евролиге. В команде рассчитывают, что новички клуба помогут команде преодолеть игровой кризис.

— Харрисон и Тимма — очень сильные игроки, — сказал «Известиям» защитник желто-синих Чарльз Дженкинс. — Уверен, что они очень помогут команде в Единой лиге, придадут нашей команде скорости и мощи. Сезон для нас еще не закончен, несмотря на последние неудачи, у нас еще есть возможности выиграть что-то значимое.

Свой следующий матч в Евролиге подмосковный клуб проведет против «Дарушафаки», которая занимает последнее место в турнирной таблице.