Сотрудника УАЗа осудили за крупное мошенничество

Приговор бывшему сотруднику Ульяновского автомобильного завода вступил в силу. За обман клиентов его отправят в колонию на два года.

По данным прокуратуры, 39-летний работник УАЗа предлагал гражданам, купившим автомобили UAZ PATRIOT с неисправностями, заменить бракованные машины. Завладев автомобилями, он продавал их и тратил вырученные деньги на свои нужды, пишет 1ul.ru.

В августе 2017 года от действий мужчины пострадали трое граждан, ущерб составил 1,3 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.