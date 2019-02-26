Бухгалтер в Амурской области похитила 300 тыс. рублей из бюджета

В Амурской области суд вынес приговор жительнице поселка Магдагачи, обвиняемой в служебном подлоге и мошенничестве в крупном размере. Преступления раскрыли сотрудники УФСБ.

Бухгалтер администрации поселка из корыстной заинтересованности внесла в официальные документы заведомо ложные сведения и совершила хищение имущества путем обмана. Ущерб составляет около 300 тыс. рублей, отмечает asn24.ru.

Подсудимая получила один год девять месяцев условно. С бухгалтера взыскана сумма ущерба в пользу администрации Магдагачей.