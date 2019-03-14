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В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию

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Фото: vumo.mil.ru
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В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию (ВПА), которая считалась одним из самых престижных учебных заведений Советской армии. Об этом в четверг, 14 марта, «Известиям» сообщили источники в Минобороны.

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Отмечается, что академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.

В настоящее время правопреемницей академии стал Военный университет. Рассматриваются два варианта: переименование с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов.

Подробнее — в материале «Известий»:

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