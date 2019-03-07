Вьетнамцы выпустили кроссовер с двигателем от Chevrolet Corvette

Вьетнамский автопроизводитель VinFast представил на автосалоне в Женеве мощную версию своего кроссовера Lux, построенного на базе модели BMW X5 (F15), передает 7 марта Autonews. Автомобиль получил 455-сильный мотор, который также устанавливается на купе Chevrolet Corvette.

От автомобиля в базовом исполнении, оборудованного двухлитровым бензиновым двигателем, новинка отличается измененной передней частью кузова со спортивной радиаторной решеткой и увеличенными воздухозаборниками.

Кроме того, новая версия кроссовера получила 22-дюймовые колесные диски, тормозные суппорты красного цвета, а также сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Салон машины отделан кожей и карбоном. На центральной консоли установлен 10,4-дюймовый вертикальный сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса.

По данным «Авторевю», выпуск базовой версии автомобиля начнется в III квартале этого года.

25 декабря сообщалось, что китайский концерн Geely в I квартале 2019 года представит электрокар, который на местном рынке составит конкуренцию модели Tesla Model 3.