В начале была Верс: «Капитан Марвел» показывает истоки «Мстителей»

В прокат выходит «Капитан Марвел», новый блокбастер из серии «Мстители». Если «Стражи Галактики» были ностальгией по 1980-м, то здесь царствуют 1990-е, звучит музыка No Doubt и Nirvana, прогрессивные люди учатся пользоваться пейджерами, а загрузка даже крохотного файла на компьютере исчисляется минутами.

Впрочем, все это происходит на Земле, но мы туда попадаем не сразу. Главная героиня Верс (Бри Ларсон), боец с суперспособностями и в суперкостюме, живет на другой планете, в центре высокоразвитой цивилизации Крии. Она ничего не помнит о своем прошлом, а в настоящем она — член команды интергалактического спецназа.

Ее отряд должен провести операцию против космических террористов — скруллов, способных принимать любой облик и от того особенно опасных. Все идет не так, и Верс вместе с несколькими скруллами оказывается на Земле, где сразу привлекает внимание секретного правительственного агента Фьюри. Многое на «голубой планете» оказывается подозрительно знакомым, и Верс догадывается, что она не все знает про Крии, скруллов и саму себя.

Как и многие голливудские боевики, «Капитан Марвел» стоит на столпах психоанализа и политики. Вот, например, Верс, она же, как легко понять по постеру, Капитан Марвел, она же Кэрол Денверс. Во флэшбеках мы видим, как юная Кэрол пытается играть в бейсбол, гонять на «картах», лазать по канатам в тренировочном лагере, и везде ее ждут провалы и катастрофы, а каждый второй парень пытается ей указать, что не женским делом она занята. Тенденция мужского доминирования продолжается и в ее новой жизни, где Кэрол уже Верс, а над ней иронично посмеивается мужественный командир в лице Джуда Лоу.

Бри Ларсон известна по оскароносной роли в фильме «Комната», где ее героиня была жертвой сексуального насилия, и не исключено, что многие при просмотре «Капитана Марвел» подсознательно будут связывать два ее образа, хотя никакого секса в блокбастере нет. Кэрол/Верс сражается не столько с врагами, сколько со своими комплексами. Она должна проанализировать и принять свое прошлое, чтобы победить в схватке.

Другие женские персонажи как бы зарифмованы с Верс/Кэрол. В виде улыбчивой дамы-ментора ей предстает Верховный разум, который управляет Крии. Следы загадочной, но очень важной женщины-ученого героиня ищет на Земле. Земная подруга Верс — мать-одиночка, которой дочка бросает обвинение в том, что она не хочет бороться, а желает мирно смотреть дома телевизор. Эти слова подспудно адресованы и Верс, и всем зрительницам, феминистский пафос фильма очевиден. Мужчины здесь представлены как носители силы, они слишком боятся ее потерять и не делятся ни информацией, ни властью.

В политическом отношении «Капитан Марвел» остается верен оппозиционному тренду Голливуда. Не нужно особых усилий, чтобы угадать в сверхдержаве Крии Соединенные Штаты, а в антитеррористических зачистках отряда Верс — военные операции на Ближнем Востоке. Верховный разум выбирает каждый раз особый облик, словно меняя маски, что можно счесть пародией на зависимость предвыборных выступлений кандидатов от интересов конкретных комьюнити. А хамелеоны-скруллы — это исламские экстремисты, их ведь, как утверждается, часто невозможно выследить и идентифицировать, но к месту и не к месту они позиционируются как главная угроза США. По факту же «террористы» становятся прикрытием для любых действий, в том числе, против собственных граждан.

Здесь мы подходим к возникшему в XXI веке киномотиву недоверия власти: Бонды и Борны не просто так ощущают себя преданными и оболганными. В «Капитане Марвел» не только Верс, но и многим другим персонажам придется задуматься о том, как в свете открывшихся нелицеприятных фактов отнестись к данной ими присяге. Политическое одиночество развязывает руки, но Голливуд несколько наивно верит, что совесть и разум подскажут индивиду правильное решение даже на обломках социальных институтов.