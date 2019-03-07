Бесплатный Wi-Fi появится на вокзалах в Бузулуке и Орске

Бесплатный доступ в интернет появится в марте на трех железнодорожных вокзалах Южно-Уральской железной дороги. Услугой могут воспользоваться обладатели гаджетов с Wi-Fi-модулем. После авторизации устройство пассажира будет автоматически подключаться к Сети на более чем 160 вокзалах ОАО «РЖД».



Новый сервис уже доступен пассажирам вокзалов Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кургана и Оренбурга. Теперь в списке городов оказались Бузулук и Орск Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Как стало известно в конце января, в Казани появился первый отапливаемый остановочный павильон. Это часть пилотного проекта. Теперь на остановке «Разъезд Восстания» при движении в сторону поселка Левченко можно нажатием кнопки вызвать экстренные службы, а также воспользоваться Wi-Fi и зарядить телефон.