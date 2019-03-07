Прямой эфир

Бесплатный Wi-Fi появится на вокзалах в Бузулуке и Орске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бесплатный доступ в интернет появится в марте на трех железнодорожных вокзалах Южно-Уральской железной дороги. Услугой могут воспользоваться обладатели гаджетов с Wi-Fi-модулем. После авторизации устройство пассажира будет автоматически подключаться к Сети на более чем 160 вокзалах ОАО «РЖД».

Новый сервис уже доступен пассажирам вокзалов Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кургана и Оренбурга. Теперь в списке городов оказались Бузулук и Орск Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Как стало известно в конце января, в Казани появился первый отапливаемый остановочный павильон. Это часть пилотного проекта. Теперь на остановке «Разъезд Восстания» при движении в сторону поселка Левченко можно нажатием кнопки вызвать экстренные службы, а также воспользоваться Wi-Fi и зарядить телефон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доступ к Wi-Fi появится в курсирующих по МЦД поездах
Хакер раскрыл способ взлома Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017