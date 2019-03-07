Опубликовано видео попавшего в шторм в Атлантике круизного лайнера

Лайнер с 6 тыс. пассажиров на борту попал в сильный шторм в Атлантическом океане. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ABC News.

Лайнер отправился в недельный круиз из Нью-Йорка к Багамским островам, однако в середине пути его застиг сильный ураган. Порывы ветра до 200 км/ч раскачивали судно так, что люди едва могли устоять на ногах, цепляясь за мебель и лестницы, а с полок летела посуда.

Позднее находившаяся на борту корабля американка Саманта Фостер рассказала, как с ужасом смотрела в иллюминатор и боялась, что все пассажиры утонут. По ее словам, лайнер едва не лег на бок: капитан не мог выровнять корабль в течение десяти минут.

«Кругом была паника: все бегали, мельтешили… Кричали и ничего толком не могли сделать. Ощущение было, что мы на «Титанике», — рассказала другая пассажирка Шарлотта Конми.

Когда лайнер доплыл до берега, пассажиров уже ждали десятки врачей и психологов. Как минимум 8 человек госпитализировали, сообщает телеканал «360».

В августе 2018 года сообщалось, что исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.