Лесной пожар вплотную подошел к поселку в Хабаровском крае

Пожар разгорелся вблизи поселка Кукан в Хабаровском крае. В ликвидации возгорания, угрожавшего населенному пункту, участвовали парашютисты-десантники.

Огонь был замечен в 100 м от поселка Кукан, где проживают около 1 тыс. человек. Ситуация усугублялась тем, что в сторону населенного пункта дул сильный ветер. К месту пожара направили более десяти парашютистов Куканского авиаотделения. Благодаря оперативной реакции сотрудников экстренных служб распространения огня удалось избежать, пишет Vostokmedia.

Причина возгорания пока не установлена, проводится проверка.