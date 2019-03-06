Два десятка человек эвакуировали при пожаре в общежитии в Якутии

В городе Покровск Хангаласского района Республики Саха (Якутия) произошел пожар в двухэтажном общежитии на улице Южная.

Как сообщили ИА SakhaNews в Государственной противопожарной службе Якутии, сообщение о возгорании поступило в среду, 6 марта, в 13:33 по местному времени. К моменту прибытия спасателей коридор общежития был охвачен дымом, очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже.

В результате пожара из здания эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей. Погибших и пострадавших в ходе происшествия нет.

Ущерб и виновный устанавливаются. Предположительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.