На юге Италии власти снесли крупнейший незаконный лагерь мигрантов

Власти Италии снесли крупнейший в стране незаконный палаточный лагерь мигрантов, расположенный в городе Сан-Фердинандо, пишет Il Post в четверг, 7 марта.

Демонтаж поселения, в котором проживали около 1,6 тыс. человек, начался накануне. В операции были задействованы несколько сотен сотрудников полиции и бульдозеры. Часть людей переселили в рядом расположенный лагерь, других перевезли в пункты временного приема. Еще около 300 нелегалов ожидают распределения.

Местное население преимущественно составляли выходцы из Африки, которые в основном были задействованы в сезонных работах на сельскохозяйственных угодьях. Минимальные санитарно-гигиенические нормы в лагере не соблюдались. За последний год в поселении произошло несколько пожаров, в результате которых погибли люди.

Authorities tear down migrant tent village in San Ferdinando#Italy pic.twitter.com/txAPLQlXQI — Ruptly (@Ruptly) March 6, 2019

В конце сентября прошлого года правительство Италии ужесточило миграционные правила. Принятый министрами документ изменил правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам и ввел новые нормы получения гражданства. Кроме того, декрет предусматривает возможность лишения итальянского гражданства лиц, обвиняемых в терроризме.

Министр внутренних дел страны и вице-премьер Маттео Сальвини проводит достаточно жесткую миграционную политику. В частности, при нем в Италии был введен запрет на высадку спасенных в море мигрантов с судов неправительственных организаций, а также активизированы процедуры высылки нелегалов и тех, кто не попадает под статус беженцев.