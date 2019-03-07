Прямой эфир

Глава Пскова представил новый эскиз Ганзейского знака

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Пскова Иван Цецерский представил новый эскиз Ганзейского знака, который будет установлен в городе в преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней. Проект он представил на своей странице в Instagram.

«С учетом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова, за что ему спасибо», — приводит слова главы города Псковская Лента Новостей.

Он отметил, что в представленном эскизе русская ладья держится на «волнах истории» — они изображены в виде рукописных листов, на которых рассказывается «о славных страницах истории Пскова и России». По его словам, Ганзейский знак передает ощущение движения и пути, что, в свою очередь, связано со слоганом Псковских ганзейских дней «Путь навстречу».

На изготовление знака уйдет около трех-четырех месяцев. В связи с этим завод и меценаты ожидают ответ не позднее 12 марта. Он будет размещен в городе в преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» проходит в Пскове
Путеводители по городам Ганзейского союза представили в Пскове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017