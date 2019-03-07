Глава Пскова представил новый эскиз Ганзейского знака

Глава Пскова Иван Цецерский представил новый эскиз Ганзейского знака, который будет установлен в городе в преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней. Проект он представил на своей странице в Instagram.

«С учетом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова, за что ему спасибо», — приводит слова главы города Псковская Лента Новостей.

Он отметил, что в представленном эскизе русская ладья держится на «волнах истории» — они изображены в виде рукописных листов, на которых рассказывается «о славных страницах истории Пскова и России». По его словам, Ганзейский знак передает ощущение движения и пути, что, в свою очередь, связано со слоганом Псковских ганзейских дней «Путь навстречу».

На изготовление знака уйдет около трех-четырех месяцев. В связи с этим завод и меценаты ожидают ответ не позднее 12 марта. Он будет размещен в городе в преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней.