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Конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» проходит в Пскове

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Псковская областная универсальная научная библиотека проводит международный творческий конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных», приуроченный к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Участникам в возрасте 12–17 лет предлагают нарисовать бытовые сценки исторического периода XIII–XVI веков, корабли и торговые суда того времени, средневековую торговлю, изображения купцов и людей в костюмах соответствующей эпохи и страны, ассоциации на тему международного культурного и экономического содружества в рамках единого союза — Ганзы.

Цель конкурса заключается в сближении жителей приграничных территорий Латвии, Эстонии, Белоруссии и Псковской области посредством вовлечения юного поколения в процесс художественного творчества. Первый этап продлится до 31 марта.

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