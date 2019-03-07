Минздрав предложил решение проблемы навязывания платных медуслуг

Минздрав России предложил четко разграничить условия оказания бесплатной помощи и услуг за деньги в государственных и муниципальных медучреждениях. Предполагается, что новые правила позволят предотвратить замещение бесплатных медицинских услуг платными.

«В настоящее время имеются факты, когда государственные и муниципальные медицинские организации, стремясь увеличить объем своего финансового обеспечения за счет внебюджетных источников, навязывают гражданам оказание платных медицинских услуг», — говорится в предложении Минздрава, которое цитирует «РИА Новости».

Отмечается, что нынешнее законодательство не предполагает четкого разграничения, вопрос регулирования стоимости услуг также не решен.

5 марта Минздрав России предложил ввести штрафы за несоответствие оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям.