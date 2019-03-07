Вклады на жилье в ипотеку могут появиться в России

Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России. Соответствующий законопроект находится на согласовании в правительстве и будет внесен в Госдуму в конце марта, сообщает в четверг, 7 марта, «РИА Новости».

Отмечается, что согласно закону, банки будут обязаны выплачивать повышенные проценты по такому виду вклада и после определенного договором срока или достижения 20% суммы от цены квартиры, выдать клиенту ипотеку.

При этом у банков будет право отказать в кредите, а у вкладчиков — досрочно снять деньги.

«Мы получили замечания правительства на жилищно-сберегательные вклады и сейчас доработали законопроект и отправили по второму кругу на согласование в правительство», — сообщил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

28 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента проект закона об «ипотечных каникулах».

Поправки в законодательство предусматривают предоставление «каникул» по ипотеке для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию.