Китай создаст способный наносить ядерные удары бомбардировщик-невидимку

Тайвань всерьез обеспокоен наращиванием ядерной силы Китая. В настоящее время Пекин активно разрабатывает бомбардировщик-невидимку, способный наносить ядерные удары, пишет Taipei Times со ссылкой на доклад разведки США «О военной силе Китая» за 2019 год.

Издание полагает, что новый бомбардировщик обеспечит Китай первой надежной ядерной триадой систем доставки, распределенных по суше, воде и воздуху.

При этом использует свою ядерную мощь Пекин якобы для запугивания США и Тайваня.

Автор материала уверен, что Тайбэю стоит задуматься о том, как обеспечить безопасность и, вероятно, возобновить свою ядерную программу, так как на защиту США рассчитывать не приходится.

«Тайвань — государство, которое мир не рассматривает как государство. По этой причине Тайбэй не располагает традиционным ядерным сдерживанием и находится за пределами «зонтика безопасности» США. В отличие от Японии, Южной Кореи и Филиппин, Тайваню не хватает твердых обязательств со стороны Вашингтона», –– говорится в статье.

Издание полагает, что игнорировать угрозу со стороны Китая нельзя, и призывает Вашингтон активнее противостоять Пекину.

В начале января в Китае прошли испытания новейшей сверхмощной авиабомбы, которую окрестили «китайской версией «Матери всех бомб».

Эксперты объяснили цель создания и условия применения такой «супербомбы».