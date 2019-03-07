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Китай создаст способный наносить ядерные удары бомбардировщик-невидимку

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Тайвань всерьез обеспокоен наращиванием ядерной силы Китая. В настоящее время Пекин активно разрабатывает бомбардировщик-невидимку, способный наносить ядерные удары, пишет Taipei Times со ссылкой на доклад разведки США «О военной силе Китая» за 2019 год.

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Издание полагает, что новый бомбардировщик обеспечит Китай первой надежной ядерной триадой систем доставки, распределенных по суше, воде и воздуху.

При этом использует свою ядерную мощь Пекин якобы для запугивания США и Тайваня.

Автор материала уверен, что Тайбэю стоит задуматься о том, как обеспечить безопасность и, вероятно, возобновить свою ядерную программу, так как на защиту США рассчитывать не приходится.

«Тайвань — государство, которое мир не рассматривает как государство. По этой причине Тайбэй не располагает традиционным ядерным сдерживанием и находится за пределами «зонтика безопасности» США. В отличие от Японии, Южной Кореи и Филиппин, Тайваню не хватает твердых обязательств со стороны Вашингтона», –– говорится в статье.

Издание полагает, что игнорировать угрозу со стороны Китая нельзя, и призывает Вашингтон активнее противостоять Пекину.

В начале января в Китае прошли испытания новейшей сверхмощной авиабомбы, которую окрестили «китайской версией «Матери всех бомб».

Эксперты объяснили цель создания и условия применения такой «супербомбы».

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