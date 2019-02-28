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В КНДР назвали условие для ликвидации всех ядерных объектов

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Фото: Global Look Press/Cheng Dayu
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Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что страна готова ликвидировать все ядерные объекты в Йонбёне в случае лишь частичной отмены санкций. При этом президент США Дональд Трамп ранее объяснил, что он решил не подписывать соглашений по итогам переговоров с лидером КНДР, так как Ким Чен Ын просил о полном снятии ограничений.

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«Северная Корея сделала реалистичное предложение на саммите с США», — цитирует Ли Ен Хо агентство Yonhap.

По словам главы северокорейского МИДа, во время переговоров с Трампом Ким Чен Ын требовал отменить не все ограничительные меры, а только те, которые вредят гражданской экономике. Он отметил, что Пхеньян готов подписать письменную договоренность об остановке ядерных и ракетных испытаний.

Ли Ён Хо добавил, что для отмены санкций США потребовали «еще одну» меру, помимо демонтажа ядерного реактора в Йонбёне. О том, что это за мера, он говорить не стал.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу «один на один» и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако стороны намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года.По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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