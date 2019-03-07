Пользователи Сети сочли Уилла Смита чересчур белым для роли в новом фильме

Интернет-пользователи посчитали американского актера Уилла Смита недостаточно чернокожим для съемок в байопике «Король Ричард», посвященном теннисисткам Винус и Серене Уильямс. Об этом рассказала Би-би-си в среду, 6 марта.

В соцсетях высказались за то, чтобы в фильм по сценарию Зака Бэйлина о Ричарде Уильямсе, проложившем путь к успеху своим дочерям, пригласили актера с более темным цветом кожи. Среди предложенных кандидатов оказались Идрис Эльба и Махершала Али.

Отмечается, что утверждение на роль Смита стало проявлением колоризма — формы дискриминации темнокожих людей в пользу людей с более светлой кожей той же расы.

При этом часть пользователей решила, что дискриминацией как раз является требование лишить Смита роли из-за недостаточно темного цвета кожи.

О том, что Уилл Смит сыграет роль отца Серены и Винус Уильямс, стало известно 5 марта.