Уилл Смит вышел из «Отряда самоубийц»

Американский артист Уилл Смит не будет исполнять роль наемного убийцы Дэдшота в сиквеле супергеройского боевика «Отряд самоубийц». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В образе Дэдшота Уилл Смит впервые появился в 2016 году в первой части картины. Вместе с тем, как отмечает «Газета.ру», актер не заключал контракт, предполагающий его участие в «Отряде самоубийц — 2». К настоящему моменту получено подтверждение о том, что актер к проекту не вернется.

Сценаристом продолжения «Отряда самоубийц» станет Джеймс Ганн, ранее работавший с Disney над фильмом «Стражи галактики». Кто из актеров точно примет участие в съемках сиквела, пока неизвестно. На сегодняшний день свое согласие дала Марго Робби, которая сыграет роль помощницы Джокера Харли Квин. Премьера фильма намечена на 6 августа 2021 года.

11 февраля в сети появился новый трейлер фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом в образе Джина.